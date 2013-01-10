Кожному шостому платнику ПДВ відшкодували автоматично

За деклараціями з податку на додану вартість, поданими до податкових інспекцій Вінницької області впродовж січня-грудня 2012 року, суб’єкти господарської діяльності регіону заявили 302,7 млн. грн. до бюджетного відшкодування, в тому числі 196,7 млн. грн. – на рахунки платників у банку.

Про це з посиланням на голову ДПС у Вінницькій області Ірину Зленко повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у області.

Згідно з повідомленням, із усіх заявлених до повернення сум 30,8 млн. грн., або 15,6 %, було відшкодовано у автоматичному режимі. При цьому, всі критерії, визначені Податковим кодексом України, виконали 10 суб’єктів підприємництва регіону, які й отримали право на отримання ПДВ автоматом.

Наразі, за словами Ірини Зленко, з усіх заявлених сум відшкодовано близько 243,2 млн. грн. ПДВ, в тому числі 195,9 млн. грн. – грошовими коштами на рахунки платників у банках та 47,3 млн. грн. – у рахунок погашення платежів з ПДВ.

Окрім того, за результатами контрольно-перевірочної роботи протягом січня-грудня 2012 року упереджено незаконне відшкодування 49,9 млн. грн.