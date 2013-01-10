Колективам майже 700 шкіл світить «оптимізація»

Віницька ОДА пропонує начальникам профільних управлінь облдержадміністрації надати щодо оптимізації мережі бюджетних установ області.

Про це йшлося на профільній нараді за участі заступників голови ОДА Володимира Барецького та Любові Спірідонової, повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Зокрема,йдеться про внесення змін до нормативно-правових актів, які визначають галузеві нормативи, що застосовуються при здійсненні видатків бюджетними установами, а саме, стосовно штатної чисельності, педагогічного навантаження і нормативів витрат.

Володимир Барецький звернув увагу на те, що свого часу кожне міністерство та відомство відпрацювало власні нормативні документи, які діють і сьогодні. Значна їх кількість стосується і збільшення чисельності працівників.

Зауважувалось, щообласна державна адміністрація не може розраховувати на додаткові фінансові ресурси, відтак необхідно проаналізувати всі документи, постанови, накази, розпорядження і внести свої пропозиції щодо штатної чисельності.

Ценасамперед, стосується таких управлінь, як освіти і науки, охорони здоров’я і курортів, праці та соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, культури і туризму.

Свою думку з даного питання висловила і Любов Спірідонова. Вона зауважила, що мова не йде про глобальні зміни до всіх документів, однак, деякі відомчі документи втратили актуальність і потребують внесення коректив відповідно до вимог сьогодення.

Так, за її словами, у Вінницькій області 187 шкіл, в яких навчається до 40 учнів, 500 шкіл – до 100 учнів. Всі вони потребують відповідної штатної чисельності.

За результатами наради всі керівники структурних підрозділів облдержадміністрації отримали завдання протягом місяця внести конкретні пропозиції з даного питання.