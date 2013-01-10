Ладижин спрямує на охорону довкілля 16,5 млн. гривень

Ладижинська міська рада затвердила перелік заходів, які будуть фінансуватись за рахунок коштів природоохоронного фонду, на загальну суму майже 16,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Громадський міський сайт Ладижина».

Згідно з повідомленням, ці кошти повинні йти на екологічні заходи і потрапляють в місцевий бюджет в основному завдяки Ладижинській ТЕС- головному забруднювачу довкілля міста.

Загальний розмір спеціального (екологічного) фонду до кінця року може сягнути 20 мільйонів гривень.

Зокрема, йдеться про фінансування спорудження будівлі для переробки твердих відходів з сортувальною лінією на мільйонів гривень, а разом з цим - паркану зі спорудами для міського сміттєзвалища.