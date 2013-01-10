Валерій Бевз пристроївся у Мовчана

На одному з кабінетів другого поверху будівлі Вінницької ОДА з’явилася табличка з прізвищем нардепа попереднього скликання Верховної Ради України Валерія Бевза.

Комуніст Бевз очолив службу радників голови Вінницької ОДА регіонала Івана Мовчана.

Загалом, у губернатора області близько десятка радників, більшість із них – позаштатні.

Для Валерія Ананійовича стіни ОДА та робота у виконавчій та представницькій владі обласного рівня не чужі. У 2004-2005 роках він був заступником голови — керівником апарату Вінницької облдержадміністрації, а в 2006-07 роках очолював постійну комісію з питань зміцнення законності і правопорядку, охорони прав людини Вінницької облради.