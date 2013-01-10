Батькам, які виховали 5 та більше дітей, призначать пенсії

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства соціальної політики призначити пенсії батькам, які виховали 5 і більше дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, відповідні положення передбачені проектом закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” щодо призначення пенсії батькам, які виховали 5 і більше дітей».

Як зазначила міністр соціальної політики Наталія Королевська, чинним законодавством передбачено право на пенсію за особливі заслуги перед Україною лише матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

«Законопроектом пропонується поширити право на пенсію за особливі заслуги перед Україною також і на батька, який у разі смерті матері дітей або позбавлення її батьківських прав виховував п’ятьох або більше дітей до шестирічного віку. Це забезпечить соціальну справедливість по відношенню до таких батьків», – зазначила вона.

Н.Королевська наголосила, що запропонована норма відповідатиме ідеології закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким передбачено, що жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії. Крім того, за вибором матері або у разі її відсутності, така дострокова пенсія може бути призначена батьку.

У разі ухвалення законопроекту Верховною Радою, витрати на його реалізацію у 2014 році становитимуть 1,4 млн грн.