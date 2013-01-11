За пристрасть до раритетних набоїв вінничанину світить 7 років

У домогосподарстві 37-річного жителя одного з сіл Могилів-Подільського району працівники міліції вилучили майже 60 набоїв до автомата Калашникова.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Працівники сектору карного розшуку Могилів-Подільського міського відділу міліції у будинку 37-річного непрацюючого жителя одного з сіл району виявили та вилучили 58 набоїв калібру 7,62 мм до автомата Калашникова.

Зі слів чоловіка, набої він знайшов влітку під час проведення будівельних робіт на території власного домогосподарства. Коли він розбирав старий сарай, у підмурку виявив ці боєприпаси. Про знахідку чоловік вирішив не повідомляти в міліцію, а, про всяк випадок, залишити собі.

В діях чоловіка вбачаються ознаки правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Попередньо встановлено, що вилучені у чоловіка набої належать до часів Великої Вітчизняної війни, але остаточне їхнє походження буде з’ясовано після проведення експертизи працівниками науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС.