Вінниччина подасться у «Писанковий рай» і на «Парад вишиванок»

Вінниччина вперше візьме участь у загальноукраїнських культурно-мистецьких проектах «Писанковий рай» і «Парад вишиванок».

Про це домовилися перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський та голова оргкомітету фестивалів, голова громадської організації «Столичні ініціативи» Ігор Добруцький, - повідомляє прес-служба Вінницької обласної ради.

Зустріч, участь у якій взяли також заступник голови облради Юрій Медведєв, начальник управління культури і туризму ОДА Марія Скрипник та заступник начальника управління освіти і науки ОДА Олена Чорна, відбулася 10 січня у Вінниці.

Ігор Добруцький повідомив, що у 2013 році організатори готують 4 всеукраїнських фестивалі: «Писанковий рай» (2 травня - 5 червня, м.Київ), «Парад вишиванок» (24 серпня, м.Київ), Фестиваль Святого Миколая (10-30 грудня, м.Івано-Франківськ), Фестиваль Шопки (25 грудня - 14 січня, м.Тернопіль).

В рамках кожного заходу проводяться конкурси серед регіонів-учасників за різними номінаціями: найкращий виріб, найчисельніша делегація, найвдаліша презентація тощо. Переможці отримають грошові винагороди. Загальний призовий фонд кожного фестивалю – 50 000 гривень, а «Параду вишиванок» – 200 000 грн.

– Наша справа дуже людська і дуже богоугодна, тому і має таку масову підтримку з регіонів. Адже за всі часи регіони так себе не рекламували, як через ці акції, – зауважив Ігор Добруцький.

Ігор Кревський відповів, що Вінниччина готова взяти участь у фестивалях «Писанковий рай» і «Парад вишиванок».

Підготовка і організація обійдеться області у близько 80 тисяч гривень.

– Я переконаний, що з фінансуванням проблем не буде. Головне забезпечити все організаційно. Бо, якщо брати учать, то солідно, а не так, щоб просто відзначитися, – зауважив перший заступник голови облради.

Він додав, що підготовка до фестивалів здійснюватиметься спільно з обласною державною адміністрацією, зокрема, з управлінням культури і туризму.

Начальник управління Марія Скрипник зауважила, що дані фестивалі – дуже вигідна нагода продемонструвати Вінниччині свій народно-ремісничий потенціал та культурні надбання.

– В нас дуже гарно збереженні та розвиваються традиції писанкарства, а вишивка – це взагалі візитівка Вінниччини. Ми на регіональному рівні проводимо багато заходів, які популяризують ці види народної культури, – зазначила Марія Скрипник.

Ігор Добруцький додав, що його громадська організація та колеги готові також підтримати проведення мистецьких заходів на території Вінниччини, відтак чекають від області ідей та пропозицій.

Довідка: «Писанковий рай» - мистецька акція, яка вперше відбулася на Великдень 2012 року в Києві. Її суть полягає у тому, що розмальовані писанки збираються з усіх регіонів України. Торік акція ввійшла до Книги рекордів України за найбільшу кількість писанок (28 000) та найбільшу писанку в історії України (4 метри).

«Парад вишиванок» організовується 4 роки поспіль до Дня незалежності України. Його мета – продемонструвати різноманітність національної вишивки у різних регіонах країни. У 2012 році захід увійшов до Книги рекордів України за найбільший парад представників різних регіонів у національних українських костюмах.