Четверо п’яних молодиків влаштували дебош в центрі міста

Лише приїзд групи затримання ДСО змусив п’яних дебоширів вгамуватися та припинити бійку у кафе.

Про це повідомляє УДСО при УМВС України у Вінницькій області.

Близько п’ятої години ранку до централізованого пульту охорони Управління ДСО при обласній міліції надійшов сигнал тривоги з одного із вінницьких кафе, розташованих в центрі міста. Прибувши на місце виклику, правоохоронці побачили п’яну компанію чоловіків, які з’ясовували між собою стосунки за допомогою кулаків. Бійку було припинено, а її учасників затримано. Ними виявилися 19, 22 і 30 річні жителі м. Вінниці та 30-ти річний житель одного з сіл Вінницького району.

Як з’ясувалося, один із відвідувачів кафе почав сперечатися з адміністратором закладу, на що інші клієнти зробили йому зауваження. Після цього молодик одразу залишив приміщення кафе, а через кілька хвилин повернувся разом з друзями.

Між чоловіками почалася сварка, яка переросла у бійку. Коли в хід пішли кулаки, персонал закладу одразу натиснув на тривожну кнопку. В результаті з’ясування стосунків чоловіки розбили вітрину холодильника, за словами працівників закладу, вартість якої складає близько десяти тисяч гривень.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу працівників міліції. За даним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка діям правопорушників.