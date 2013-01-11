В першій половині травня працюватимемо лише 5 днів

У першій половині травня 10 з 15 днів будуть вихідними. Розпорядженням Кабінету Міністрів України робочий день з п'ятниці 3 травня перенесли на суботу, 18 травня, а з п'ятниці 10 травня – на суботу, 1 червня, - повідомляє «Місто над Бугом»

Це зроблено для створення сприятливих умов для святкування травневих свят, а саме - Дня міжнародної солідарності трудящих (1 і 2 травня), Пасхи (5-6 травня) і Дня Перемоги (9 травня). Повідомляє Урядовий портал.

Також неробочими у 2013 році будуть Міжнародний жіночий день 8 березня (п'ятниця), День Конституції 28 червня (п'ятниця) і День незалежності України 24 серпня (субота). Оскільки свято цьогоріч припадає на суботу, українці отримають ще один вихідний у понеділок, 26 серпня.

Трійцю у 2013 році ми святкуватимемо 23 червня, у неділю, тому наступний день теж буде неробочим.



