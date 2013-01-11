Вінничан кличуть вклонитися мощам святого отця Піо

У Вінниці, в храмі Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ), 15 січня виставлять мощі св. отця Піо.

Про це повідомляє «Моя Вінниця» з посиланням на Релігійно-інформаційну службу України.

Архиєрейську Літургію відслужить владика Йосиф (Мілян), єпископ-помічник, протосинкел Київської Архиєпархії УГКЦ.

З історії відомо, що Святий отець Піо (світське ім'я: Франческо Форджоне) народився 25 травня 1887 року в містечку П’єтрельчіна (Італія) в побожній сім’ї Граціо та Марії Джузеппи. Вже з дитинства відчув Божий поклик до священства. У січні 1903 року він вступив до новіціяту Капуцинів у Морконе, де вже через рік одягнув монаший одяг і прийняв ім’я Піо. А 27 січня

1907 року склав довічні обітиці послуху, чистоти та убогості.

18 липня 1909 року в Морконе монаха Піо було висвячено на диякона, а 10 серпня 1910 року в кафедральному храмі Беневенто він отримав священицькі свячення.

18 березня 1918 року отця призначено до монастиря у Сан Джованні Ротондо. У п'ятницю, 20 вересня 1918 року, в чернечому хорі старої церкви під час молитви перед Розп'яттям отримав стигмати, які залишалися відкритими і кровоточивими впродовж п'ятдесяти років.

22 вересня 1968 року святий Піо відслужив свою останню Святу Літургію, а наступної ночі, - 23 вересня, відійшов по вічну нагороду в обійми Небесного Отця. У момент смерті з тіла святого зникли стигмати, які він носив впродовж 50 років.

20 березня 1983 року розпочався його канонізаційний процес. Папа Іван Павло II 2 травня 1999 року зачислив його до лику блаженних, а 16 червня 2002року – до лику святих. Святий отець Піо залишив прекрасне свідчення любові до Господніх страстей і Євхаристії, вірним і покірним слугою якої він був. Прославився як чудовий керівник душ. Через його витривале служіння в сповідальниці Бог виявив сучасному світові красу своїх діл милосердя.