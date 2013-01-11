Впіймали підозрюваного в шахрайстві з купівлею авто
10:40, 11 січня 2013Вінниця
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Видурив 42 тисячі гривень
Працівниками 2-го відділу міліції м. Вінниці встановлено особу зловмисника, який може бути причетним до скоєння шахрайства.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Як йдеться у повідомленні, житель міста Вінниці звернувся в міліцію з заявою про те, що малознайомий громадянин на ім’я Віктор, під приводом придбання автомобіля за кордоном, шахрайським шляхом заволодів його грошима в сумі майже 42 тисячі гривень.
До скоєння даного правопорушення може бути причетним 33-річний вінничанин, який раніше був судимий за шахрайство.
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