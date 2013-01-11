Вінницькі підприємці йдуть в телеком-провайдери цілими сім’ями

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) на своєму засіданні 10 січня поповнила Реєстр операторів і провайдерів відразу на 59 позицій.

Про це повідомляє IT Expert з посиланням на прес-службу регулятора.

Зокрема, згідно з рішенням НКРЗІ, Реєстр операторів для надання послуг доступу до мережі Інтернет поповнили 45 підприємців-вінничанн.

Судячи з прізвищ, наведених у переліку, у цей бізнес наші земляки подались цілими сім’ями: Голубовська Н.І. (р. Суми), Єрьомін В.С., Швайківська А.А., Швайківська О.А., Дацюк В.М., Швайківська Є.В., Демчук Л.І., Бойленкова О.М., Гребенюк І.М., Волошко А.Ю., Форманюк Н.М., Спектор Р.Л., Шепель А.А., Шепель О.І., Яременко Д.А., Ольштынский С.К., Паращук В.В., Паращук І.А., Паращук Л.І., Пастухів О.В., Пономарьов Д.Т., Пономарьов Т.В., Пономарьов А.Т., Пономарьова О.В., Рабчук М.М., Швайківська А.П., Лук ’ янцева Л.Т., Кушта А.П., Кушта Н.П., Слободянюк І.А., Рибницький О.В., Марков О.А., Назарова Г.Я., Ольховий С.В., Одинець Н.О., Ольштынский О.В., Ольштынский Ю.В., Ольштынский К.А., Ольштынский О.К., Кузничук В.А., Кузничук О.І., Комаровська І . А. , Камоен В.О., Заталюк І.В., Заталюк А.В. (всі - в м. Вінниця),

