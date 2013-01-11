Вінничани можуть безкоштовно лікувати дітей від ожиріння

У Вінницькому обласному дитячому кардіоревматологічному санаторії розпочали прийом на лікування дітей, які потерпають від зайвої ваги. Це перший в області медзаклад, що цілеспрямовано працює з такими дітками.

Перші пацієнти поступили до закладу 8 січня - семеро діток. Вони перебуватимуть у закладі три тижні, лікуючись безкоштовно, - повідомили кореспонденту УНІАН-Вінниччина в санаторії.

Досі санаторій займався виключно лікуванням і реабілітацією дітей з кардіопатологією. Але його можливості (наявність фахівців, обладнання і ліжкового фонду) дозволяють допомогти й дітям із зайвою вагою та впливати на ендокринну патологію .

Поява нового виду діяльності в кардіоревматологічному санаторії стала можливою з ініціативи управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної держадміністрації, - стурбувала кількість повних дітей в області та влив надмірної ваги у молодого покоління на зростання загальної захворюваності та збільшення кількості хворих з проблемами обміну речовин. Відтак, 18 грудні на сесії облради було ухвалено статут Вінницького обласного кардіоревматологічного санаторію, який узаконив новий напрям діяльності його фахівців.

Пацієнти санаторію – товстуни віком від 6 до 18 років. Їх лікують фізичними вправами, дієтами, спеціальними ваннами з травами і мінералами, а також кисневими коктейлями. Все, аби діти скинули зайву вагу, яка їм псує життя і здоров’я, та звикли до здорового способу життя.