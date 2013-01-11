Вінничани хапаються за штики

10 січня під час відпрацювання смт. Тростянець працівники міліції виявили та вилучили штик-ніж з явними ознаками холодної зброї у місцевого жителя. У Чернівцях цього ж дня неподалік автовокзалу у жителя села Сокіл Чернівецького району вилучений штик-ніж з ознаками холодної зброї.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Вилучене в обох випадках направлено в НДЕКЦ при УМВС на дослідження.

В діях чоловіків, у яких виявлені вищевказані речі, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України: носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк від двох до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.