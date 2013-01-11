Депутати міськради ідуть в народ

У середу, 16 січня, пройде день роботи депутатів вінницької міської ради у виборчих округах.

Про це повідомляє «Місто над Бугом» з посиланням на департамент у справах ЗМІ вінницької міської ради.

З 16 до 19 години депутати спілкуватимуться зі своїми виборцями.

Детальну інформацію щодо розташування громадських приймалень депутатів міської ради вінничани можуть отримати у секретаріаті міської ради за номерами телефонів: 59-52-21, 59-51-15, 59-51-17.