Депутати міськради ідуть в народ
12:20, 11 січня 2013Вінниця
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Прийматимуть в округах
У середу, 16 січня, пройде день роботи депутатів вінницької міської ради у виборчих округах.
Про це повідомляє «Місто над Бугом» з посиланням на департамент у справах ЗМІ вінницької міської ради.
З 16 до 19 години депутати спілкуватимуться зі своїми виборцями.
Детальну інформацію щодо розташування громадських приймалень депутатів міської ради вінничани можуть отримати у секретаріаті міської ради за номерами телефонів: 59-52-21, 59-51-15, 59-51-17.
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