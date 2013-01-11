У студентів викрали ноутбуки

10 січня до 1-го відділу міліції міста Вінниці з заявою про правопорушення звернулись студенти одного з вінницьких ВУЗів.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Двоє хлопців, які проживають в гуртожитку, повідомили про те, що в них вкрали ноутбуки «Lenovo» та «ASER». За словами потерпілих, це сталось того ж дня в обідній час.

Зловмисник проник у їх кімнату, пошкодивши вхідні двері.

Вжитими оперативними заходами, працівники карного розшуку та «Беркуту» встановили особу, яка може бути причетною до скоєння даного право рушення. Ним виявився 21-річний житель Ямпільського району.