У студентів викрали ноутбуки
12:40, 11 січня 2013Вінниця
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Під час обіду
10 січня до 1-го відділу міліції міста Вінниці з заявою про правопорушення звернулись студенти одного з вінницьких ВУЗів.
Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Двоє хлопців, які проживають в гуртожитку, повідомили про те, що в них вкрали ноутбуки «Lenovo» та «ASER». За словами потерпілих, це сталось того ж дня в обідній час.
Зловмисник проник у їх кімнату, пошкодивши вхідні двері.
Вжитими оперативними заходами, працівники карного розшуку та «Беркуту» встановили особу, яка може бути причетною до скоєння даного право рушення. Ним виявився 21-річний житель Ямпільського району.
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