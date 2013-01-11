Рятувальники не дали загинути дітям
13:08, 11 січня 2013Вінниця
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Очистили дах дитячого садка від снігу
10 січня о 14:18 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 м.Вінниця надійшла інформація про те, що в обласному центрі на покрівлі дитячого навчального закладу №74 накопичилася велика кількість снігу, через що утворилася загрозаруйнування конструкцій даху.
Про це повідомило теруправління МНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спеціальної техніки та обладнання скинули сніг з даху, попередивши загрозу руйнування споруди.
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