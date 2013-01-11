Знову затримали валютників

В місті Хмільник біля одного з супермаркетів міста працівники міліції затримали двох місцевих жителів, які здійснювали незаконні валютні операції.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС Укрпаїни у Вінницькій області.

Працівники Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС України у Вінницькій області під час проведення профілактичних заходів щодо виявлення фактів незаконного здійснення валютних операцій у місті Хмільник в адміністративному порядку затримали двох місцевих жителів, які на площі біля одного з супермаркетів міста здійснювали обмін валют.

Як повідомили в УДСБЕЗ УМВС у Вінницькій області, за виявленими фактами працівники міліції склали два адміністративні протоколи за ознаками адмінправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КУпАП «Порушення правил про валютні операції». У 47 та 59-річних правопорушників працівники міліції вилучили 7 тисяч гривень, 300 Євро та 200 доларів США.

Зібрані матеріали направлені на розгляд до Хмільницького міжрайонного суду. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 30 до 44 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.