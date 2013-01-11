Електромонтер помер під час чергування

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 9 січня 2013 року з 49-річним електромонтером з обслуговування та ремонту електрообладнання підстанції «Технологічна» ТОВ «Експрес - В» міста Вінниця.

Про це повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області

За попередньою інформацією, робітник перебував на чергуванні в ніч з 8 на 9 січня. Коли вранці 9 січня на підстанцію прийшов інший черговий електромонтер, щоб прийняти чергування, то знайшов чоловіка в приміщенні підстанції мертвим.