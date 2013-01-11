Вночі старша сестра обварила голову 6-місячному брату

11 січня о 02:40 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №23 надійшло повідомлення про те, що до районної лікарні госпіталізовано 6-місячного жителя смт Муровані Курилівці з діагнозом «термічні опіки спини, шиї та голови ІІ та ІІІ ступеня».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, опіки дитина отримала в результаті ошпарення окропом через необережність старшої сестри.

На даний час лікарі кваліфікують стан дитини, як важкий.