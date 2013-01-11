Вночі старша сестра обварила голову 6-місячному брату
13:57, 11 січня 2013Вінниця
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У важкому стані
11 січня о 02:40 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №23 надійшло повідомлення про те, що до районної лікарні госпіталізовано 6-місячного жителя смт Муровані Курилівці з діагнозом «термічні опіки спини, шиї та голови ІІ та ІІІ ступеня».
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, опіки дитина отримала в результаті ошпарення окропом через необережність старшої сестри.
На даний час лікарі кваліфікують стан дитини, як важкий.
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