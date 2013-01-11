Через електроприлад згорів чоловік

10 січня о 08:49 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №16 м. Бершадь надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в с. Михайлівка. Прибувши на місце події, бійці служби «101» загасили вогонь. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат було виявлено тіло 47-річного господаря.

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

Вогонь знищив шиферне покриття по дерев’яній обрешітці на площі близько 50 квадратних метрів та глинобитонне перекриття на площі 30 квадратних метрів. Пошкоджено домашні речі.

Попередньою причиною пожежі стало порушення правил безпеки праці під час експлуатації електроприладів.