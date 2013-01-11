Касові апарати вінницьких підприємців підключають до сервера податкової

Почалося підключення підприємців, які використовують касові апарати, до «електронної стрічки» - системи передачі даних про готівкові операції на сервери податкової служби.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року в Україні набрали чинності законодавчі норми, що впроваджують дистанційний моніторинг касових операцій. Новий сервіс був протестований в пілотному режимі наприкінці 2012 року та на сьогодні працює в штатному режимі.

Підприємці мають можливість подавати звітну інформацію в електронній формі до серверу податкової служби як шляхом придбання нової касової техніки, так і шляхом приєднання до вже існуючої техніки відповідних модемів для передачі даних.

При цьому вірогідність несанкціонованого доступу до наданої податковим органам інформації є мінімальною. Реєстратори розрахункових операцій повинні, згідно з вимогами, бути обладнані модулем безпеки Національної системи електронних платежів (НСМЕП) – спеціалізованим пристроєм у вигляді картки та плати для комп`ютера, який захищає дані від втручань. Орієнтовна вартість модуля безпеки НСМЕП, який буде реалізовуватись НБУ, становить 80 грн.

Обслуговувати систему зберігання та збору даних буде визначений Нацбанком України інформаційний еквайрер (аcquirer) – організація, яка надаватиме послуги з технічної підтримки та інформаційного обслуговування.

За оцінками фахівців Міндоходів, такий формат моніторингу розрахункових операцій значно скоротить податковий аудит підприємців – користувачів касових апаратів, адже усі розбіжності між поданою звітністю та первинною документацією виявлятимуться дистанційно та заздалегідь.

У бізнесу є півроку на адаптацію до нових вимог законодавства – протягом першого півріччя 2013 року до підприємців не будуть застосовуватися штрафні санкції за неподання такої звітності в електронній формі.

Загалом на обліку у Державній податковій службі України знаходиться 152 тисяч суб’єктів господарювання, які зареєстрували 280 тисяч реєстраторів розрахункових операцій.

Нагадаємо, що Указом Президента України утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України.