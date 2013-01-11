Кожен третій постраждалий на вулиці - п'яний

131 раз виїжджали бригади вінницької міської станції швидкої допомоги на вуличні травми з 1 по 9 січня. Серед постраждалих – шестеро дітей.

- Кожен третій вінничанин, який отримав травму, знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Це 33 відсотка від загальної кількості постраждалих, - повідомила заступник головного лікаря вінницької станції швидкої допомоги Алевтина Семененко.

У 50 випадках лікарі реєстрували переломи нижніх і верхніх кінцівок, у 16 випадках – переломи ребер і грудної клітини.

Також за перші 9 днів січня зареєстровано 56 забоїв.

