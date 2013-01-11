187 шкіл на Вінниччині можуть закрити

Вінницька ОДА пропонує начальникам профільних управлінь облдержадміністрації протягом місяця надати свої пропозиції щодо оптимізації мережі бюджетних установ області.

Це питання розглядалося на нараді, яку провели заступники губернатора Володимир Барецький та Любов Спірідонова з начальниками профільних управлінь облдержадміністрації, повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Питання, які обговорювалися стосувалися, в першу чергу, надання конкретних пропозицій галузевими управліннями облдержадміністрації з оптимізації мережі бюджетних установ. А саме, внесення змін до нормативно-правові акти, які визначають галузеві нормативи, що застосовуються при здійсненні видатків бюджетними установами, зокрема по штатній чисельності, педагогічного навантаження, нормативів витрат.

Володимир Барецький звернув увагу на те, що в свій час кожне міністерство і відомство відпрацювало свої нормативні документи, які діють і сьогодні. Значна їх кількість стосується і збільшення чисельності працівників.

У час, коли обласна державна адміністрація не може розраховувати на додаткові фінансові ресурси, необхідно підійти об'єктивно до вирішення даного питання, а саме проаналізувати всі документи, постанови, накази, розпорядження та внести свої пропозиції щодо штатної чисельності. Це, в першу чергу, стосується таких управлінь, як: освіти і науки, охорони здоров'я та курортів, праці та соціального захисту населення, фізичної культури і спорту, культури і туризму.

Свою думку з даного питання висловила і Любов Спірідонова, яка звернулася до присутніх відповідально підійти до вирішення даного питання. Вона зазначила, що мова не йде про глобальні зміни до всіх документів, однак, деякі відомчі документи втратили актуальність і вимагають внесення коректив відповідно до вимог сучасності.

Так, наприклад, у Вінницькій області 187 шкіл, які мають до 40 учнів, 500 шкіл - до 100 учнів. Всі вони вимагають відповідну штатну чисельність.

За результатами наради всі керівники структурних підрозділів облдержадміністрації отримали завдання протягом місяця внести конкретні пропозиції з даного питання.