23-річна вінничанка обпалилася від пічки у Молдові

10 січня о 13:10 рятувальникам Могилів–Подільського району надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення міського територіального медичного об’єднання доставлена каретою швидкої допомоги Окницької районної лікарні, республіки Молдова, 23-річна жителька смт. Вендичани з діагнозом «термічні опіки I - III ст. обличчя, тулуба, верхніх дихальних шляхів та верхніх кінцівок».

Про це повідомляє теруправління МНС України у Вінницькій області.

Як стало відомо, опіки дівчина отримала під час розпалювання (бензином) приладу пічного опалення. Подія сталася в с. Унгри, Окницького району, республіка Молдова, де потерпіла тимчасово проживала в орендованій квартирі.

Наразі стан потерпілої важкий.

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