У центрі Вінниці загорівся тролейбус

Тролейбус маршруту №5, який слідував у Вінниці по Соборній на залізничний вокзал 11 січня в 11.15 загорівся на ходу, повідомлєя 20 хвилин.

- Щось загорілося під днищем тролейбуса, - говорить вінничанин Костянтин Факін. - Це трапилось поруч із зупинкою навпроти католицього костелу. На ходу тролейбус наповнився димом, причому дим такий задушливий, що дихати було нічим. Салон був повний, причому їхали в основному літні люди. Паніки особливої ​​не було - тролейбус загальмував, двері відкрилися досить швидко. Молодець водій - швидко зупинив, знеструмив тролейбус.

Вже коли люди вийшли, вони побачили під днищем тролейбуса вогонь.

- Поки інформації про причини поломки немає, - говорить заступник начальника трамвайно-тролейбусного управління Микола Завірюха. - Але тролейбус своїм ходом поїхав у депо на техогляд.