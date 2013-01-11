Відеокамери встановлять на 13 дорогах Вінниці

Кількість ДТП вдалося зменшити, проте наслідки вражаючі.

11 січня в Державтоінспекції Вінницької області відбулась розширена прес-конференція, яку провів її начальник полковник міліції Павло Солоненко. Головним питанням заходу було підведення підсумків діяльності у 2012 році.

Про це повідомляє Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

У ході зустрічі піднімались питання щодо організації заходів безпеки дорожнього руху, проблем росту дорожньо-транспортного травматизму, збільшення кількості порушень Правил дорожнього руху, нетверезих водіїв і пішоходів.

- Упродовж 2012 року на автошляхах області Державтоінспекцією зареєстровано 2625 ДТП, під час яких 163 людей загинули і 519 отримали травми різного ступеня важкості, - говорить Павло Дмитрович. - За кількістю автопригод з потерпілими у порівнянні з попереднім роком відмічене незначне зменшення. На 5 відсотків зменшилась і кількість травмованих.

На території області зареєстровано 4 дорожньо-транспортних пригоди з важкими наслідками, під час яких 14 осіб загинуло та 10 отримали травми. У порівнянні з минулим роком відмічене зростання на одну автопригоду, загинуло вдвічі більше людей, а травмованих - на двоє.

З вини нетверезих водіїв скоєно 48 ДТП з потерпілими, що на 45,5% більше, під час яких 10 осіб загинуло та 61 особу травмовано.

За участю дітей на території області зареєстровано 66 дорожньо-транспортних пригод, під час яких 11 дітей загинуло та 69 дітей травмовано. З вини дітей відбулася кожна третя дорожньо-транспортна пригода, під час яких 5 дітей загинуло та 18 дітей травмовано, що на 5 відсотків менше ніж попереднього року.

Співробітниками складено 12210 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. З них півтори тисячі було позбавлено права керування, у такої ж кількості вилучено посвідчення водія. 4215 осіб оштрафовано, 5715 – призначено громадські роботи, а до 237 - застосовано адміністративний арешт. За рік було стягнуто майже 16 мільйонів гривень штрафів.

Упродовж 2012 року сталося 11 ДТП, з місць яких водії втекли. 86 відсотків цих ДТП розкрито. Відсоток розкриття значно вищий ніж попереднього року також спостерігається і у розкритті незаконних заволодінь транспортних засобів, яких зафіксовано 110 випадків.

2013 рік розпочато рейдом «П’яний за кермом – злочинець», який триватиме до 20 січня і співробітники нестимуть службу у посиленому варіанті. За тиждень правоохоронці затримали близько трьохсот осіб, які керували у нетверезому стані.

З грудня минулого року триває операція «Таксист», направлена на підвищення безпеки перевезення пасажирів та законності надання послуг цією категорією. Більше 50 відсотків становлять так звані «грачі», які здійснюють незаконні перевезення пасажирів. Співробітниками ДАІ складено на них понад сотню протоколів про порушення правил дорожнього руху, стільки ж Головтрансінспекцією за здійснення незаконної підприємницької діяльності.

Під час прес-конференції піднімалися питання щодо негативного стану доріг і їх впливу на безпеку дорожнього руху, організації дорожнього руху на вулицях обласного центру, а також щодо встановлення відео спостережних камер на вулицях міста Вінниці. Як зазначив головний обласний інспектор, першочергово незабаром встановлять відеокамери у 13 місцях обласного центру: на в’їздах і виїздах з міста, місцях концентрації ДТП та великих перехрестях. Як показав досвід, відеокамери допомогли розкрити не один злочин, які за відсутністю свідків могли б залишитися нерозкритими. Їх встановлення допоможе мінімізувати контакт водіїв з працівниками ДАІ, уникнути випадків корупції і зосередити діяльність правоохоронців на допомозі учасникам дорожнього руху.