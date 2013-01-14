Вінничани у ВР згуртувалися в міжфракційне депутатське об’єднання

У Верховній Раді створено Міжфракційне депутатське об'єднання "Вінничина" , - повідомляє ВИННИЦА.info.



Керівником об'єднання обрано позафракційного депутата Григорія Заболотного, який переміг на окрузі №17.

До складу об’єднання "Вінниччина" увійшли 10 народних депутатів: Петро Порошенко, Григорій Заболотний, Микола Катеринчук, Олександр Домбровський, Олег Зарубінський, Ігор Куровський, Микола Джига, Віктор Жеребнюк, Михайло Герасимчук та Геннадій Ткачук.

- Ми будемо брати участь у роботі будь-якого комітету, працювати з Урядом для того, аби лобіювати питання соціально-економічного розвитку Вінницької області. Якщо депутат-мажоритарник представляє кілька районів свого району, то група – всю Вінниччину, – сказав Григорій Заболотний.