Нелюд закатував до смерті стареньку матір

У місті Тульчині в результаті проведення слідчих дій затримано 39-річного місцевого жителя, без постійного місця роботи. Попереднім розслідуванням працівники міліції встановили, що він уночі 11 січня у своєму будинку під час сварки на ґрунті неприязних відносин ножем убив свою 67-літню матір.

Про це повідомляє СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Експерти констатували в загиблої літньої жінки різані рани обличчя та рук, численні переломи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років.

Триває розслідування.