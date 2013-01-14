Чотири родини пожежа залишила без домівки

О 2:40 13 січня у с. Самгородок Козятинського району у квартирі одноповерхового чотириквартирного житлового будинку виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

О 6:20 пожежно-рятувальними підрозділами пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.



Вогнем пошкоджено 4 квартири та дах будинку. Мешканців будинку тимчасово відселено до родичів. Причина пожежі встановлюється.



На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Вінницькій області.