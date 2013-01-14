Чотири родини пожежа залишила без домівки
09:30, 14 січня 2013Вінниця
0 0
На Козятинщині
О 2:40 13 січня у с. Самгородок Козятинського району у квартирі одноповерхового чотириквартирного житлового будинку виникла пожежа.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
О 6:20 пожежно-рятувальними підрозділами пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Вогнем пошкоджено 4 квартири та дах будинку. Мешканців будинку тимчасово відселено до родичів. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Вінницькій області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter