24-річна жінка мало не вбила молодшого брата

У Вінницькій області 24-річна жінка порізала ножем свого молодшого брата.

Про це повідомила прес-служба МВС України.

«У Вінницькій області затримали 24-літню місцеву мешканку, яка під час раптово виниклої сварки заподіяла ножове поранення грудей своєму 20-літнього братові. Потерпілого госпіталізували», - повідомили в міліції.

За цим фактом порушено кримінальну виробництво за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України (замах на вбивство).