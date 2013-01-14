24-річна жінка мало не вбила молодшого брата
09:45, 14 січня 2013Вінниця
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Порізала ножем
У Вінницькій області 24-річна жінка порізала ножем свого молодшого брата.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
«У Вінницькій області затримали 24-літню місцеву мешканку, яка під час раптово виниклої сварки заподіяла ножове поранення грудей своєму 20-літнього братові. Потерпілого госпіталізували», - повідомили в міліції.
За цим фактом порушено кримінальну виробництво за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України (замах на вбивство).
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