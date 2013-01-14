«Різдвяне сяйво» зібрало колядників зі всієї України
Перший Всеукраїнський фестиваль колядок
12 січня 2013 року на сцену концертної зали "Плеяда" вийшли майже півтора десятка вокальних колективів, серед яких були як професійні, так і прості парафіяльні хори.
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Розпочався фестиваль ще у холі з виставки вертепів, співів та частування різдвяними стравами.
Також на Першому Всеукраїнському фестивалі колядок виступали хор "Vox Cordis" з Кам'янця-Подільського, гурт "Тадеуш" з Хмельницього, хор "Солі Део" з смт.Довбиш, що на Житомирщині, хор парафії св.Флоріана з Шаргорода (Вінниччина), дитячо-юнацька хорова капела з Кам'янець-Подільської дитячої хорової школи та тріо "Ажур" вінницької спілки поляків.
"Цей рік є роком віри, і ми, організовуючи цей фестиваль, хотіли показати, що через колядки, через співи можна промовляти до людей. Ідея була така, щоб через колядки передати віру, любов і надію, - єпископ Леон Дубравський. - Також бачимо, що останнім часом все менше і менше людей колядує, і ми хочемо у такий спосіб підтримати цю добру традицію."
А завершився Перший Всеукраїнський фестиваль колядок нагородженням учасників та піснею "Ісус Христос – учора і сьогодні", яку спільно виконали усі учасники концерту.