«Різдвяне сяйво» зібрало колядників зі всієї України

12 січня 2013 року на сцену концертної зали "Плеяда" вийшли майже півтора десятка вокальних колективів, серед яких були як професійні, так і прості парафіяльні хори.

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Розпочався фестиваль ще у холі з виставки вертепів, співів та частування різдвяними стравами.

Також на Першому Всеукраїнському фестивалі колядок виступали хор "Vox Cordis" з Кам'янця-Подільського, гурт "Тадеуш" з Хмельницього, хор "Солі Део" з смт.Довбиш, що на Житомирщині, хор парафії св.Флоріана з Шаргорода (Вінниччина), дитячо-юнацька хорова капела з Кам'янець-Подільської дитячої хорової школи та тріо "Ажур" вінницької спілки поляків.

"Цей рік є роком віри, і ми, організовуючи цей фестиваль, хотіли показати, що через колядки, через співи можна промовляти до людей. Ідея була така, щоб через колядки передати віру, любов і надію, - єпископ Леон Дубравський. - Також бачимо, що останнім часом все менше і менше людей колядує, і ми хочемо у такий спосіб підтримати цю добру традицію."

А завершився Перший Всеукраїнський фестиваль колядок нагородженням учасників та піснею "Ісус Христос – учора і сьогодні", яку спільно виконали усі учасники концерту.