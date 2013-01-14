Вчать шукати роботу в «Школі ефективного працевлаштування»

Фахівці Вінницької обласної правозахисної організації "Джерело надії" провели перший тренінг з групою безробітних, зареєстрованих в Ленінському, Лівобережному та Вінницькому районних центрах зайнятості. Тренінг відбувся в рамках проекту «Школа ефективного працевлаштування у Вінницькій області».

Про це повідомила керівник ВОПО "Джерело надії"Алла Студілко.

Захід відбувся за сприяння Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID) та Міжнародної організації з міграції (представництво в Україні). Партнерами по виконанню проекту виступили: Вінницький обласний центр зайнятості, Ленінський, Лівобережний та Вінницький районні центри зайнятості, що забезпечили наявність учасників та приміщення для проведення заходів.

Згідно з планом проекту, всі учасники мають пройти навчання в чотирьох тренінгах, метою яких є: підвищення рівня мотивації учасників до ефективного пошуку роботи та самозайнятості, набуття необхідних знань та навичок з цих питань, підвищення самооцінки, впевненості у власних силах та збільшення поінформованості щодо переваг працевлаштування в Україні.

Перший тренінг «Пізнай себе. Розкрий свої можливості» був спрямований на більш глибоке пізнання себе, своїх можливостей, свого ресурсу. Учасники мали змогу, завдяки різним тематичним вправам та технікам, відслідкувати свій стиль взаємодії з соціумом, виявити власні перепони у розвитку лідерських якостей, розкриття творчого потенціалу.

Завдяки тренінгу багатьом вдалось подолати внутрішні сумніви, невпевненість щодо себе та сформувати адекватну оцінку своїх можливостей, а також дивитись у майбутнє з позитивним настроєм.