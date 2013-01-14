У холі міської ради - «Зимова феєрія»

Сьогодні, 14 січня у вестибюлі мерії розпочинає роботу нова виставка дитячої творчості.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

На цей раз це будуть саморобні ялинки, панно на новорічну тематику, цікаві іграшки та прикраси із підручних матеріалів, які створили вихованці дитячих садочків, загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів. Упродовж тижня вінничани можуть ознайомитись із майже 80 роботами, які здобули перемогу у конкурсі «Зимова феєрія» та стали кращими із майже 400 виробів, що були відібрані з усіх навчальних закладів міста.

Наприкінці грудня у Краєзнавчому музеї проходила виставка робіт, які створювались вінницькими дітьми та підлітками віком від 5 до 16 років. Саме там було представлено близько чотирьох сотень робіт, які пройшли до другого етапу конкурсу «Зимова феєрія» (перший етап проходив у кожному навчальному закладі міста, і за його результатами від навчальних установ було відібрано по два-три кращих експонати). Це штучні ялинки із підручних матеріалів, цікаві новорічні панно та різноманітні прикраси. З усіх поданих на конкурс робіт було обрано 79 кращих, які і будуть представлені у холі міської ради.

Відкриття виставки переможців конкурсу «Зимова феєрія – 2012» відбудеться о 16:00 у приміщенні міської ради. Виставка працюватиме до кінця наступного тижня.

