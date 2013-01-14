Вінничанин, що «бодяжив» сурогат, сплатить 50 тис. гривень штрафу

Дійшла до логічного завершення справа щодо викриття підпільного цеху по виготовленню алкогольного фальсифікату на території недіючого сільгоспкомплексу неподалік м. Гайсин на Вінниччині.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Наприкінці травня 2012 року співробітники підрозділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів податкової міліції ДПС у Вінницькій області викрили та припинили незаконну діяльність лінії з виготовлення та розливу горілки, яка згодом реалізувалася в інших регіонах країни. Безпосередньо в підпільному цеху на готову продукцію вручну, з допомогою клею-олівця, наклеювалися етикетки, марки акцизного податку. Готова продукція пакувалася у картонні ящики та обтягувалася розігрітою за допомогою звичайного фену для сушіння волосся плівкою.

За скоєння злочинів, передбачених статтями 204 та 216 КК України – незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а також незаконне виготовлення марок акцизного податку, 34-річний вінничанин, який здійснював нелегальне виробництво, невдовзі постав перед судом.

Зібрана слідчими податкової міліції доказова база однозначно підтвердила вину підсудного. За вироком суду, злочинцю доведеться сплатити штраф у розмірі 54 тисяч гривень. Також підлягає конфіскації незаконно виготовлена продукція – 150 ящиків фальсифікату, а також тара та знаряддя для його виготовлення – всього на суму понад 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, що наразі в країні триває загальнодержавна операція «Акциз», спрямована, зокрема, на посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, активізації заходів із протидії їх незаконному обігу.