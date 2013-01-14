Пенсіонерка впіймала на гарячому підлітка-злодія

У Гайсинському районі працівники міліції затримали неповнолітнього правопорушника, який вдруге намагався скоїти крадіжку грошей з будинку сусідки-пенсіонерки. Господарка будинку застала хлопця на місці правопорушення та викликала міліцію.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Працівники гайсинської міліції у будинку 58-річної пенсіонерки, жительки одного з сіл району, затримали неповнолітнього зловмисника, який намагався вкрасти у жінки гроші.

Поки господарки та її чоловіка не було вдома, хлопчина, який живе по сусідству, проник до них у будинок та намагався знайти схованку з заощадженнями, але не встиг… Жінка, повернувшись додому, помітила, що двері будинку відчинені.

Оглядаючи своє помешкання, вона відчула запах цигарок, хоча ні вона, ні її чоловік не курять.

Неприємний запах тютюну посилився, коли жінка проходила біля вікна. Саме там, за шторою, вона знайшла непроханого гостя – 15-річного сусідського підлітка, та одразу зателефонувала до міліції. В грудні минулого року пенсіонерка вже потерпала від неповнолітнього зловмисника. Тоді, хлопець вкрав з її будинку 200 гривень, які витратив на солодощі та цигарки.

Цього разу зловмисник був впійманий господаркою на місці правопорушення.

Влітку хлопчина неодноразово допомагав пенсіонерці та її чоловікові по господарству, за що отримував грошову винагороду. Отже він знав напевно, що гроші у літніх людей є. Також він знав місце, де вони ховають ключ, коли йдуть з дому.

Користуючись відсутністю господарів, підліток ключем відкривав двері та викрадав гроші.

Зі слів, т. в.о. начальника Гайсинського райвідділу міліції Олександра Сомика, неповнолітній правопорушник перебуває на обліку в міліції, оскільки неодноразово потрапляв в поле зору працівників міліції за крадіжки та хуліганство.

За фактом даного правопорушення розпочато кримінальне провадження. Попередньо в діях неповнолітнього передбачені ознаки кримінального правопорушення за ч.3 ст.15 ч.3 ст. 185 (замах на крадіжку), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.