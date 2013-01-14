Вінницькі лісівники виростили 15 мільйонів саджанців

Лісгоспи Вінницького облуправління лісового та мисливського господарства під посадковий сезон 2013 року заготували 15 мільйонів сіянців дерев та кущів - на 25% більше, аніж торік.

Про це повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на першого заступника начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Віктора Діденка.

«Протягом 2012 року нам вдалось збільшити обсяг вирощеного посадкового матеріалу майже на чверть. Тому для власних потреб і на замовлення споживачів маємо 15 мільйонів сіянців основних лісоутворюючих та декоративних порід. Навесні буде чим засадити заплановані до заліснення 1,5 тисяч гектарів площ», сказав В. Діденко.

Основна лісоутворююча порода вінницьких лісів – дуб звичайний, на частку якого припадає 80%. Окрім нього, в асортименті вирощеного посадкового матеріалу ще понад десяток видів листяних та хвойних дерев і кущів, а також декоративних порід