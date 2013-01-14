З вінницьких підприємців «викрутили» додаткові 21.6 млн. гривень

Вийшовши зі стану збитковості та малоприбутковості, Вінницькі платники

на 21.6 млн. грн. збільшили сплату податку на прибуток.

Про це повідомила голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко.

Зокрема, 100 збиткових СПД задекларували прибуток в сумі 20,8 млн. грн. та сплатили податок на прибуток в сумі 4,4 млн. грн.

Натомість 63 платники, які звітували з нульовими значеннями, сплатили податок на прибуток у сумі 0,5 млн. грн. За цей же час 419 малоприбуткових підприємств збільшили надходження до бюджету податку на прибуток на 16,7 млн. гривень.

Посприяли їм у цьому 612 засідань робочих груп, проведених протягом 2012 року при податкових органах регіону. На них було запрошено та заслухано посадових осіб майже 1.2 тисяч суб’єктів підприємництва.

Отож, як наголошує голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко, пропорційне збільшення доходів суб’єктів підприємництва сумі нарахованих податків було, є і залишиться одним із важливих резервів збільшення податкових платежів.

