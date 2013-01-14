Вихованці "Гніздечка" займатимуться у "Міні-ТВ"

Режисерські, акторські, вокальні та художні таланти продемонстрували вихованцям вінницького дитячого будинку "Гніздечко" діти із ГО «Дитяче телевізійне творче об"єднання "Міні-ТВ". В перспективі - вони вчитимуться разом.

Про це повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на арт-директора Дитячого телевізійного творчого об’єднання "Міні-ТВ" Ольгу Бондарчук.

"За підтримки Вінницького академічного обласного театру ляльок 12 січня наші учні провели для діточок із «Гніздечка» святкову новорічну програму. Це був наш власний сценарій - поєднання казки, ігрових моментів, вікторини. Відтак, дітки із дитбудинку стали активними учасниками свята. В перспективі, спільно із директором дитбудинку - Михайлом Басюком, розглядаємо можливість навчання найталановитіших дітей у "Міні-ТВ", - каже О. Бондарчук.

Актори із "Міні-ТВ" продемонстрували свої таланти і можливості, адже займаються під керівництвом досвідчених педагогів у театрі-студії "Діалог", вокальний студії, ляльковому театрі - все це проекти, які працюють на базі творчого об"єднання. В холі театру також були представлені роботи вихованців художньої студії.

Окрім пізнавально-розважальної програми, дітки із "Гніздечка" отримали подарунки "від Діда Мороза" - солодощі, іграшки та канцтовари.