3-річний малюк напився отрути
13:00, 14 січня 2013Вінниця
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Рідина для чистки труб
12 січня о 17:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 м.Тульчин надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні доставлено 3-річного місцевого жителя.
Як стало відомо, хлопчик граючись на кухні, випив рідину для чистки газових плит.
Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.
На даний час дитина знаходиться в дитячій обласні лікарні у Вінниці.
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