3-річний малюк напився отрути

12 січня о 17:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 м.Тульчин надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні доставлено 3-річного місцевого жителя.

Як стало відомо, хлопчик граючись на кухні, випив рідину для чистки газових плит.

Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.

На даний час дитина знаходиться в дитячій обласні лікарні у Вінниці.



