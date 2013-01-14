Чоловік відрізав собі ногу бензопилою

12 січня о 15:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні звернувся 44-річний житель с. Пеньківка з діагнозом «різано-рвана рана лівої ступні». Чоловік отримав травму через необережне поводження з бензопилою.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Наразі потерпілий знаходиться на амбулаторному лікуванні в хірургічному відділенні. Зараз лікарі кваліфікують його стан, як задовільний.



