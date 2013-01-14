Власник ферми, який заморив голодом тварин, отримає 3 роки

Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з тваринами с. Обідне Немирівського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Під час проведення перевірки додержання вимог ветеринарного законодавства органами ветеринарної медицини у с. Обідне Немирівського району Вінницької області в діяльності місцевих сільськогосподарських господарств зафіксовано падіж 8 голів свійських тварин: 5 - ВРХ та 3 - свиней.

Причиною загибелі худоби стали незадовільні умови їх утримання та догляду. Очевидно, що за худобою тривалий період ніхто не доглядав.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 251 КК України - порушення ветеринарних правил, що спричинило тяжкі наслідки, тобто падіж худоби. Господарю, який допустив утримання худоби у таких жахливих умовах загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

За втручання органів прокуратури Вінниччини головою ОДА видано розпорядження, яким зобов'язано управління агропромислового розвитку та ветеринарної медицини посилити моніторинг щодо зимівлі тварин у сільськогосподарських підприємствах області.

На сьогодні ситуація в господарствах стабільна. Умови догляду та утримання тварин приведені у відповідність до вимог ветеринарного законодавства.

Губернатор Вінниччини Іван Мовчан підписав розпорядження «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності за неналежну організацію проведення зимівлі тваринництва».

Наприкінці грудня 2012 року мешканці села Обідне просили захистити тварин із колишнього колгоспу, які потерпали і здихали від холоду, голоду та бруду.