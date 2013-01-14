Однорічного малюка вдарило стурмом

12 січня у м. Вінниця внаслідок нещасного випадку електрострумом травмовано дитину.

Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС України Вінницькій області. 12 січня близько 7 години ранку по вул. Ватутіна хлопчик, якому ще не виповнилось двох років отримав травми внаслідок ураження електрострумом. Постраждалу дитину госпіталізували до вінницької обласної дитячої лікарні. Стан його здоров’я лікарі оцінюють як задовільний.

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