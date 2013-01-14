У вогні загинули 90- та 81-річні бабусі

14 січня о 03:08 томашпільським рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у с. Стіна Томашпільського району в житловому будинку.

Прибувши на місце події бійці оперативно-рятувальної служби загасили пожежу. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат було виявлено тіло 81-річної господарки. Вогонь знищив шиферне покриття по дерев’яній обрешітці на площі близько 28 квадратних метрів, двері та вікна. Пошкоджено домашні речі.

Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.

У Немирівському районі, минулої доби під час аналогічної надзвичайної події загинула 90-річна жінка.



Причиною виникнення пожеж стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

13 січня о 16:40 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 міста Тульчин з районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення доставлено жінку (1970 року народження, жительку с. Холодівка) з діагнозом «термічні опіки обличчя 5%».



Як з’ясувалося, жінка отримала опіки під час розпалювання печі.

Зараз вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії у стані середньої важкості.







