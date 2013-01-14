Продавала дублянку через інтернет і позбулася всіх грошей

Останнім часом до міліції Вінниччини все частіше почали надходити повідомлення від громадян про заволодіння зловмисниками їхніми грошима шахрайським шляхом.

Якщо раніше це робили, в основному, під приводом зняття порчі, ворожіння та зцілення, то сьогодні шахраї йдуть в ногу з новітніми технологіями, і у цьому їм стає у нагоді мережа Інтернет.

До Могилів-Подільського райвідділу міліції звернулась 34-річна місцева жителька з заявою про те, що невідома особа під приводом купівлі дублянки заволоділа у неї грошовими коштами в сумі 5 200 гривень.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Зловмисники діяли за відпрацьованою схемою. Жінка розмістила у Інтернеті оголошення про продаж дублянки. Через певний час на оголошення відгукнувся покупець.

Незнайомка, що телефонувала, сказала, що купляє зимову річ, а гроші перекаже на банківський рахунок. Після чого жінка-продавець надала номер своєї банківської картки для оплати за товар.

Згодом до неї зателефонувала ще одна жінка, яка назвалася працівницею банку, та повідомила, що на її рахунок перераховано кошти. Проте для завершення операції потрібен код, який зараз надійде в SМS – повідомленні. І дійсно, таке повідомлення одразу ж надійшло. Довірлива жінка, не вагаючись, назвала цифри, які щойно надійшли у SМS-ці, своїй співрозмовниці. Коли вона прийшла до банкомату перевірити свій рахунок, виявилось, що немає грошей ані за дублянку, ані 5 200 гривень, що були на її рахунку. Тоді ошукана жінка пішла до міліції.

Кошти зловмисники зняли за допомогою спеціальної банківської послуги, яка дозволяє отримати гроші без пластикової картки. Потрібно знати лише її номер та спеціальний код, який приходить власникові на мобільний телефон. Довірлива жінка сама повідомила його шахраям.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). За такий злочин передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Здійснюючи грошові операції, особливо коли це стосується купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет, необхідно бути максимально обачними. В жодному разі не повідомляйте нікому секретні коди банківських карток. Якщо виникли сумніви, краще відмовитесь від пропозиції і пошукати інший варіант, ніж стати жертвою шахраїв.