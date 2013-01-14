«Укртелеком» знову підвищує тариф

"Укртелеком" з 21 січня підвищує тариф на дзвінки зі своєї фіксованої мережі на мережу своєї "дочки" ТОВ "ТріМоб" на 72% - з 0,25 гривень до 0,43 гривень.

Про це йдеться на сайті "Укртелекому", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також підвищується тариф на дзвінки з телекомунікаційної мережі фіксованого телефонного зв'язку іншого оператора телекомунікацій, який має право на надання послуг місцевого телефонного зв'язку, на телекомунікаційні мережі мобільного зв'язку - з 0,96 гривень до 1,2 гривень.

Крім цього, з 21 січня поточного року значно підвищуються тарифи на додаткові платні послуги міжміського телефонного зв'язку за попереднім замовленням.

Так, тариф на виклик абонента за третім із п'яти зазначених у замовленні номерів телефону зросте більш ніж в шість разів - до 3 гривень, виклик абонента за четвертим та п'ятим номерами - в 6,2 рази - до 6 гривень. Тариф на виклик певної особи також збільшується більш ніж у шість разів - до 6 гривень.

Крім того, збільшується тариф на уявлення розмови в призначений абонентом час - з 0,96 гривень до 6 гривень, а також тариф на повідомлення на адресу особи, що викликається про запрошення до переговорного пункту для ведення міжміської телефонної розмови, - з 2,4 гривень до 15 гривень.

Крім цього, з 21 січня зросте тариф на довідку про номер телефону в іншому населеному пункті - з 1,44 гривень до 9 гривень.

Нагадаємо, у вересні 2011 року "Укртелеком" створив ТОВ "ТріМоб" з метою виділення мобільного бізнесу в окрему юридичну особу для подальшого його продажу, однак поки продажe компанії не було.