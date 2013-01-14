Вінницькі аптеки перевірять на пристованість пандусів до колясок

Прем’єр-міністр України доручив Міністерству охорони здоров’я разом з Мінрегіоном розробити зміни до умов ліцензування аптек, а також медичних закладів, які б гарантували вільний доступ до приміщень людям з обмеженими можливостями.

- Мене вразила історія, коли інвалід був змушений у суді доводити, що пандус до приміщення аптеки абсолютно не пристосований для інвалідного візка. Власники формально поставилися до виконання вимоги забезпечити вільний доступ інвалідам, ще й намагалися заперечити очевидний свій прорахунок, - сказав Микола Азаров.

На переконання глави Уряду ліцензійні вимоги до технічних умов приміщень медичних закладів повинні бути однозначними, добре продуманими, і їх виконання треба добиватися безкомпромісно.

Микола Азаров також наполягає, щоб вимоги були сформульовані за участі громадських організацій інвалідів та експертів/

- Щоб знову не довелося переробляти, тому що хтось не може собі уявити, що таке життя у візку», - підкреслив Прем’єр-міністр.