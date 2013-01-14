У лютому випустять однакові урни для всіх будинків Вінниці

Для покращення санітарного стану дворових територій багатоповерхової забудови, навесні біля під’їздів з’являться нові металеві урни. Більше 2 сотень сміттєвих урн буде виготовлено на замовлення житлово-експлуатаційних підприємств міста комунальним підприємством «Вінницяміськліфт».

Про це повідомляє управління у справах ЗМІ Вінницької ОДА.

У квітні біля під’їздів та в місцях відпочинку у багатоповерховій забудові міста працівниками ЖЕКів встановлюватимуться нові урни. Сміттєві урни виготовить КП «Вінницяміськліфт» на базі якого вже більше року працює цех по металообробці та випуску запасних частин до ліфтів. Окрім комплектуючих для ремонту ліфтового господарства міста цех виробляє і металеві урни та контейнери для сміття. Минулого року підприємство виготовляло сміттєві контейнери для підприємства «ЕкоВін», а у цьому році, за замовленням ЖЕКів, цех планує виготовити більше двох сотень сміттєвих урн для потреб прибудинкових територій.

Наразі фахівцями підприємства розроблено кілька зразків урн, однак масовий випуск розпочнеться тільки після того, як керівники житлово-експлуатаційних контор оберуть найзручніший з варіантів. Окрім того, керівництвом ЖЕКів зараз проводиться підрахунок необхідної кількості інвентарю. За словами начальника КП «Вінницяміськліфт», запустити серійний випуск сміттєвих урн заплановано на лютий місяць, аби з початку теплого періоду року їх можна було вже встановлювати біля під’їздів.

Урни будуть металеві та вогнетривкі, тому термін служби у них буде досить значний. ​