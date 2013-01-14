Пенсіонерка продавала наркотики за 1500 гривень

В одному з сіл Погребищенського району співробітники міліції «на гарячому» затримали 63-річну пенсіонерку, яка намагалась збути місцевому жителю макову соломку. У жінки міліціонери вилучили близько 300 г наркотичного зілля на загальну суму близько 1500 гривень.

Зі слів затриманої, наркотичну сировину вона виростила на власній присадибній ділянці з метою подальшого збуту. У такій спосіб пенсіонерка підзаробляла, виправдовуючись тим, що пенсія в неї невелика, і на життя її не вистачає. Жінка раніше неодноразово притягувалась до відповідальності за аналогічні правопорушення.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Дії правопорушниці кваліфіковані за ч.1 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), яка карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.