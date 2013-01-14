"Вінницягаз" оголосили банкрутом

Господарський суд Вінницької області розпочав банкрутство газопостачальної компанії "Вінницягаз".

Про це сказано в повідомленні компанії.

Відповідно до повідомлення, заяву про порушення справи про банкрутство компанії подала компанія "Єврогаз-Інвест груп".

Арбітражним управляючим призначений Микола Томащук.

Як повідомляло агентство, 2011 рік компанія закінчила зі збитками 57,638 млн гривень, збільшивши чистий дохід в 2,39 рази, або на 577,81 млн гривень до 992,404 млн гривень порівняно з 2010 роком.

47,06% акцій публічного акціонерного товариства "Вінницягаз" належать Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", по 19,09% - компаніям "Агропромкомплект" (Львів) і "Ролюкс" (Івано-Франківськ), 12,74% - компанії "Газтек" (Київ).