"Вінницягаз" оголосили банкрутом
Господарський суд Вінницької області розпочав банкрутство газопостачальної компанії "Вінницягаз".
Про це сказано в повідомленні компанії.
Відповідно до повідомлення, заяву про порушення справи про банкрутство компанії подала компанія "Єврогаз-Інвест груп".
Арбітражним управляючим призначений Микола Томащук.
Як повідомляло агентство, 2011 рік компанія закінчила зі збитками 57,638 млн гривень, збільшивши чистий дохід в 2,39 рази, або на 577,81 млн гривень до 992,404 млн гривень порівняно з 2010 роком.
47,06% акцій публічного акціонерного товариства "Вінницягаз" належать Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", по 19,09% - компаніям "Агропромкомплект" (Львів) і "Ролюкс" (Івано-Франківськ), 12,74% - компанії "Газтек" (Київ).